الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ولا يوجد أى ظواهر جوية (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

 قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس حاليا معتدل ومستقر وهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويستمر حتى منتصف الأسبوع القادم وذلك لتأثر البلاد بمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن الطقس دافئ معتدل نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن فى الليل ومع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بشكل ملحوظ ليصبح الطقس بارد ومائل للبرودة فى معظم محافظات البلاد كما تنشط الرياح الغير مثيرة للأتربة ولكنها تزيد الشعور ببرودة الطقس.

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وتابعت أنه لا يوجد ظواهر جوية حتى الأسبوع القادم فالطقس خريفى معتدل، ولكن أكثر الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، كما يجب الحذر عند الخروج ليلا لأن الطقس باردا، مشيرة إلى اقتراب موعد حلول فصل الشتاء وهو يوم 21 ديسمبر، أى بعد 21 يوما.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى  24  


العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 24


6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 24


بنها: الصغرى 16 والعظمى  23


الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23


العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22


مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22


سيوة: الصغرى 08   والعظمى 21


كاترين الصغرى 08 والعظمى 20


بورسعيد الصغرى 18 العظمى 22


الزقازيق: الصغرى 16  العظمى 24


الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى  24


السويس: الصغرى 15 والعظمى 24


شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28


الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29


الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 24


بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24


المنيا: الصغرى 10 والعظمى 24


أسيوط الصغرى 09 والعظمى 25


سوهاج الصغرى  12 والعظمى 26


الأقصر الصغرى 14  والعظمى 28


أسوان: الصغرى 15 والعظمى 2o

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شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

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شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

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