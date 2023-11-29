الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الخميس 30-11-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 


 

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