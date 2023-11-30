الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للسيدات أمام السنغال بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر للسيدات،
منتخب مصر للسيدات، فيتو

يلتقى منتخب مصر  للسيدات تحت قيادة محمد كمال، أمام نظيره السنغالي، مساء اليوم الخميس في الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

موعد مباراة منتخب السيدات والسنغال في تصفيات أفريقيا 

وتنطلق صافرة المباراة بين مصر والسنغال للكرة النسائية في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت بالسنغال،  السابعة بتوقيت مصر وتقام مباراة العودة في الخامس من ديسمبر المقبل فى مصر.

ووصلت بعثة منتخب السيدات برئاسة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة والمكلف بملف الكرة النسائية، إلى السنغال الإثنين الماضي.

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وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وخاض منتخب السيدات مرانه الأخير أمس الأربعاء، على الملعب الرئيسي الذي يحتضن المباراة، وتغلب منتخب السيدات في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان ليتأهل للمرحلة الأخيرة لمواجهة السنغال.

منتخب مصر للسيدات يتخطى جنوب السودان

 استطاع منتخب مصر للسيدات بقيادة مدربه محمد كمال، الفوز أمام جنوب السودان، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين على ستاد السلام، برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وافتتحت أهداف منتخب السيدات المصري سامية آدم، ثم أحرزت حلا مصطفى وسارة عصام "هدفين"، ليضع منتخبنا الوطني قدمًا في الدور الثاني، وينتظر الفائز من مباراة منتخبي السنغال وموزمبيق.

وجنى منتخب السيدات المصري عدة مكاسب بعد الفوز على نظيره جنوب السودان ذهابًا، وتحقيق الفوز الأول له في تصفيات إفريقيا بعد غياب 7 سنوات ونصف، منذ آخر فوز له على منتخب كوت ديفوار ذهابا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالقاهرة منتصف إبريل من العام 2016، وحقق حينذاك منتخبنا الصعود لكان الكاميرون.

وشهدت مباراة المنتخبين فرض منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى نتج عنها هدف في الدقيقة التاسعة، بأقدام سامية آدم المحترفة في صفوف لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لتضع قدم منتخبنا الوطني في المقدمة منذ البداية.

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