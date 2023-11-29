منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة السنغال بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر للسيدات، يختتم منتخب مصر للسيدات، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره السنغالي غدا الخميس، فى ذهاب الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.



وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.



وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.



وأصطحب الجهاز الفني 22 لاعبة منهم 12 لاعبة محترفة و10 لاعبات محليات بينهن حارسة مرمى وحيدة وهي حبيبة صبري، ويسعى محمد كمال المدير الفني للسيدات لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السنغالي لتسهيل مهمة العودة في مصر الأسبوع المقبل.

منتخب مصر للسيدات يتخطى جنوب السودان

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منتخب السيدات، استطاع منتخب مصر للسيدات بقيادة مدربه محمد كمال، الفوز أمام جنوب السودان، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين على ستاد السلام، برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وافتتحت أهداف منتخب السيدات المصري سامية آدم، ثم أحرزت حلا مصطفى وسارة عصام "هدفين"، ليضع منتخبنا الوطني قدمًا في الدور الثاني، وينتظر الفائز من مباراة منتخبي السنغال وموزمبيق.

وجنى منتخب السيدات المصري عدة مكاسب بعد الفوز على نظيره جنوب السودان ذهابًا، وتحقيق الفوز الأول له في تصفيات إفريقيا بعد غياب 7 سنوات ونصف، منذ آخر فوز له على منتخب كوت ديفوار ذهابا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالقاهرة منتصف إبريل من العام 2016، وحقق حينذاك منتخبنا الصعود لكان الكاميرون.

وشهدت مباراة المنتخبين فرض منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى نتج عنها هدف في الدقيقة التاسعة، بأقدام سامية آدم المحترفة في صفوف لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لتضع قدم منتخبنا الوطني في المقدمة منذ البداية.

وعلى صعيد آخر، أقيم بمقر اتحاد الكرة قرعة النسخة الجديدة لبطولة دوري القسم الأول للسيدات، بحضور الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية.

ويشارك في النسخة الجديدة لدوري القسم الأول للسيدات 16 فريقًا هي بيراميدز والمصري وطلائع الجيش وفيوتشر والمقاولون ودلفي والبنك الأهلي والمجد الرياضي وسموحه واتحاد بسيون ووادي دجلة ومركز شباب الأميرية والطيران والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ آمون.

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