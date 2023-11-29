الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الفيوم تعيد توزيع الصيادلة الإكلينيكيين للقضاء على العجز بالمستشفى العام

جولة وميل وزارة الصحة
جولة وميل وزارة الصحة بمستشفي الفيوم العام، فيتو

 كلف الدكتور سامح العشماوى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إدارة الصيدلة لمديرية الصحة والسكان، وإدارة الموارد البشرية بإعادة توزيع الصيادلة الإكلينيكيين بالمستسفيات والوحدات الصحية بمحافظة الفيوم، وتوفير العدد المطلوب للمستشفى الفيوم العام، حتى يتم أداء الخدمة بها على أكمل وجه، جاء ذلك بعد تضرر مدير المستشفي العام من نقص عدد الصيادلة الاكلينيكيين بالمستشفى، ما يؤثر على أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

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حل المشكلات المالية للمستشفى العام

 وكلف أيضا مدير الشئون المالية بالمديرية ببحث كل مشكلات مستشفى الفيوم العام،  والعمل على توفير الحلول المحاسبية اللازمة، حتى لا بتأثر المواطن البسيط الذي بلجأ العلاج المجاني بأى مشكلات سواء مالية أو إدارية تؤثر علي جودة الخدمة المقدمة.

جولة داخل المستشفى العام

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، قد زار المستشفى العام، اليوم الأربعاء، وتفقد أقسام الجراحة حريم، والعناية المتوسطة، والحروق، وقدم  المستشفى مقترح لتطوير سكن الطبيبات القديم، والاستفادة منه فى إضافة قسم اقتصادى يدر دخلا للمستشفى ويزود مواردها، ما يعود بالنفع على باقي الأقسام المجانية.

كما زار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، قسم الأطفال، والعمليات، والمعمل، وبنك الدم، ووحدة التصلب المتعددة، التى تم افتتاحها مؤخرا، وزار أيضا قسم  قسطرة القلب "تحت الانشاء"، ومركز الكلى الجديد واستمع إلى شرح عن عدد المرضى والخدمات المقدمة لهم،  نوعية الماكينات، وفصل البلازما، وعقد اجتماعات مع إدارة المستشفي في نهاية الجولة، لرصد كل مشكلاتها.

 

لفتة إنسانية

 وفى أثناء الجولة استغاثت إحدى السيدات، لإجراء أشعة لطفلها وعلى الفور وجه، مدير المستشفى بسرعة إجراء الأشعة وانتظر حتى تم ذلك.

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