الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

ميلانيا ترتدي اللون
ميلانيا ترتدي اللون الرمادي الفاتح في جنازة روزالين، فيتو

فجرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب ردود فعل عنيفة بسبب سوء اختيارها لملابسها أثناء حضورها جنازة روزالين كارتر يوم الثلاثاء الماضي.

ووسط مئات الشخصيات البارزة التي ارتدت ملابس الحداد في جنازة زوجة الرئيس السابق جيمي كارتر، برزت ميلانيا بمعطف رمادي فاتح.

ملابس سوداء مع معاطف سوداء

واستقرت ميلانيا، البالغة من العمر 53 عامًا، في أحد مقاعد الكنيسة إلى جانب السيدات الأوائل الأخريات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وجيل بايدن، وهيلاري كلينتون، وجميعهن ارتدين ملابس سوداء مع معاطف سوداء.

Advertisements

فيما وصل أوباما وبايدن وكلينتون إلى الجنازة معًا بعد السفر على نفس الطائرة والهبوط في قاعدة دوبينز الجوية الاحتياطية صباح الثلاثاء. 

 أمنية روزالين

وتحققت أمنية روزالين الأخيرة في أن تجتمع جميع السيدات الأوائل السابقات معًا على الرغم من تباين اتجاهاتهن السياسية.

وقد كشفت لقطة ذات زاوية واسعة من الجنازة أن ميلانيا، من بين الأشخاص المرئيين، كانت الشخص الوحيد الذي لا يرتدي ملابس سوداء، والملابس السوداء الوحيدة التي يمكن رؤيتها على السيدة الأولى السابقة كانت عبارة عن زوج من القفازات السوداء التي كانت تحملها، وحذاءها الأسود ذو الكعب العالي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

مراسم الجنازة 

أما بالنسبة للبعض الذين كانوا يشاهدون مراسم الجنازة في المنزل، كان اختيار ميلانيا لملابسها بغيضًا وأظهر عدم الاحترام لهذه المناسبة الحزينة. 

من جانبه، كتب أحد المستخدمين على منصة إكس "أثناء متابعة مراسم جنازة روزالين كارتر، كانت ميلانيا ترامب هي الوحيدة في الكنيسة التي لا ترتدي اللون الأسود. كان ينبغي عليها البقاء في المنزل".

 في غير مكانها

فيما كتب مستخدم آخر: "ميلانيا ترامب لا ترتدي اللون الأسود في جنازة السيدة الأولى روزالين كارتر وتنظر إلى الأسفل.. دائمًا ما تكون في غير مكانها".

وزعم بعض المستخدمين أن ذلك كان جزءًا من اتجاه أكبر لعائلة ترامب، وقال أحدهم: "مرة أخرى يثبت أن عائلة ترامب لا تظهر أي احترام لأي شخص، تحضر ميلانيا ترامب جنازة السيدة كارتر بزي رمادي فاتح.. كل سيدة أولى سابقة ترتدي ملابس سوداء تقليدية ومحترمة ما عدا ميلانيا.. لماذا كلفت نفسها عناء الحضور؟". 

عائلة ترامب جاهلة ومبتذلة

وكتب شخص آخر: "الجميع في جنازة روزالين كارتر يرتدون ملابس سوداء باستثناء ميلانيا ترامب التي ترتدي اللون البيج البرونزي.. عائلة ترامب جاهلة ومبتذلة".

كما استخدمت إحدى المشاهدات ملابس ميلانيا كفرصة للهجوم على محاولة زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب العودة إلى المكتب البيضاوي، وكتبت: "الجميع يرتدي اللون الأسود، خاصة في جنازة مثل جنازة روزالين كارتر، لكن ليس ميلانيا ترامب. إنها ترتدي اللون الرمادي.. إنها تبرز مثل الإبهام المؤلم، لا سمح الله أن تطأ قدمها المكتب البيضاوي مرة أخرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب جنازة روزالين كارتر روزالين كارتر الرئيس السابق جيمي كارتر المكتب البيضاوي

مواد متعلقة

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عاما

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتقدم في تصنيف الفيفا

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي: كروان مشاكل هو اللي نشر فيديو المطبخ

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب المتغيبين بالمدارس

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

سنواصل توزيع السلاح على المدنيين، تعليق صادم من نتنياهو على هجوم القدس

وليد صلاح الدين: إمام عاشور مستقبل الكرة المصرية وهذه رسالتي إلى كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

عرافة تخبر سيدة بأنها ستموت، ثم تقتلها لتؤكد صحة نبوءتها

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

غضب عارم بسبب ملابس ميلانيا ترامب في جنازة روزالين كارتر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 30-11-2023

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيل صاحب الحنجرة الذهبية، محطات لا تنسى في حياة عبد الباسط عبد الصمد

كل ما تريد معرفته عن سنة الفجر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية