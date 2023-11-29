الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

اجتماع أمني في إسرائيل لمناقشة تمديد الهدنة مع حماس ليومين

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

الهدنة في غزة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن هناك اجتماعا أمنيا في دولة الاحتلال الإسرائيلي سينعقد الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس لمدة يومين.

وقال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان إن الحركة لن نتحدث بشيء عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين لدينا، قبل وقف العدوان  الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.

ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس، وسط جهود مصرية كبيرة من أجل التوسط لتمديد الهدنة في القطاع، وصولا لوقف كامل لإطلاق النار.

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وفي هذا السياق قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن المملكة تعمل جاهدة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزير خارجية السعودية يتحدث عن الهدنة

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في نيويورك، "الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار".

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن "العنف ليس حلًا، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دوليًا".

واستطرد الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في غزة لا يحتمل، مبينًا أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في القطاع بدأ يتغير.

وتابع وزير خارجية السعودية: "على المجتمع الدولي وقف القتل والحصار وتقديم الإنسانية في غزة"، مؤكدا رفض المملكة لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف: "نأمل أن يبني على الهدن المؤقتة في غزة هدن أخرى"، مبينًا أنه بجهود مصر وقطر هناك فرصة لتمديد الهدنة في القطاع.

الخارجية القطرية تكشف احتمالية تمديد الهدنة

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن بلاده متفائلة للغاية بإعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة مجددًا خلال الساعات المقبلة.

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