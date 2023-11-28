الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أبرزها دولة فلسطينية، 3 ملفات حساسة في زيارة بلينكن المرتقبة لإسرائيل والضفة

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

غزة الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع، كما سيتوجه إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28".

تعزيز حماية المدنيين في غزة

وقال  مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية  إن بلينكن "خلال هذه الاجتماعات في الشرق الأوسط، سيشدد على الحاجة لمواصلة توفير مساعدة إنسانية لغزة، وضمان الإفراج عن كل الرهائن وتعزيز حماية المدنيين في غزة، وعلى ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد على المدى الطويل، كما سيتطرق إلى الجهود المبذولة لاحتواء النزاع".

Advertisements

وأضاف أن بلينكن، سيزور تل أبيب "للقاء مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم سيتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

قمة المناخ كوب28

ولم يعلن المسؤول عن أي موعد محدد، فيما أوضح أن "من المفترض أن تحصل الزيارة لإسرائيل يوم الخميس، بعد أن يشارك بلينكن يومي الثلاثاء في اجتماع لحلف الناتو في بروكسل والأربعاء في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستضيفه مقدونيا".

ووفق المسؤول الأمريكي "سيزور بلينكن يوم الجمعة دبي لمواصلة المباحثات الرامية إلى تجنب أي تصعيد للنزاع، وسيتواجد في الإمارات عدد كبير من المسؤولين للمشاركة في انطلاق قمة المناخ كوب28".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان وزارة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إسرائيل الضفة الغربية مؤتمر الامم المتحدة للمناخ تل أبيب رام الله قمة المناخ كوب28

مواد متعلقة

أكسيوس: بلينكن يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر

بلينكن يطالب الاحتلال بإجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية

بلينكن يؤكد وجود مراكز قيادة لحماس أسفل مجمع الشفاء

الخارجية الأمريكية تكشف رسالة بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلي

الأكثر قراءة

إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية مقابل شرط

ضياء السيد لـ محمد عبد المنعم: بتصدر القلق لنفسك والأهلي ما بيقفش على لاعب واتعلم من صلاح

أسيرة فلسطينية محررة تكشف ماذا حدث للأسيرات داخل سجون الاحتلال بعد طوفان الأقصى

أبرزها دولة فلسطينية، 3 ملفات حساسة في زيارة بلينكن المرتقبة لإسرائيل والضفة

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

محمد حلمي: 3 أندية وراء ارتفاع أسعار اللعيبة الجنوني ويجب تدخل الدولة لتقنينها

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

عمرها 37 يومًا وخرجت حية، العناية الإلهية تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت الأنقاض (فيديو)

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس (صور وفيديو)

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية