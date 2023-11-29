وزير التموين يكشف سبب تعطل قرار تحويل الدعم السلعي إلى النقدي

البطاقات التموينية، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن هناك 62 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الدعم التمويني.

زيادة كميات السكر بالتموين

ولفت خلال لقائه ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة “أون”: زيادة كميات السكر بالتموين كان أسهل قرار ولكن سيتضرر الكثيرون من غير حاملي بطاقة التموين.

التحول للدعم النقدي

وأكد: عرضت على الرئيس السيسي التحول من الدعم العيني أو السلعي إلى الدعم النقدي المشروط ولكن تعطلت الفكرة بسبب جائحة كورونا ثم تأثرنا بالتضخم، موضحًا: مشكلة الدعم النقدي صعوبة تطبيقه في حالة التضخم نظرا لتراجع قيمة العملة.

Advertisements



دعم الخبز

وأضاف أن دعم الخبز قفز من 18 مليارا في 2010 إلى 90 مليار جنيه هذا العام، لافتًا إلى وجود قاعدة بيانات مدققة تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.



زيادة أسعار السلع



في وقت سابق قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: السلع جميعها تأثرت بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالميا، وليس لدينا أي تفكير لزيادة أسعار السلع التموينية، وأن ميزانية الدولة تتحمل الأعباء المالية الإضافية لزيادة أسعار السلع عالميا كي لا يتم تحميلها للمواطنين.

تحويل الدعم السلعي إلى نقدي



وأكد: ملف تحويل الدعم السلعي إلى نقدي لا يزال تحت الدراسة، ولا نية لزيادة القيمة المالية الـ50 جنيها الخاصة بالمستفيدين بالبطاقات التموينية لأن هذا سيؤثر على زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.

قيمة الدعم النقدي



وأوضح: لا نريد تطبيق فكرة الدعم النقدي حاليا؛ انتظارا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والتضخم حتى تكون قيمة الأموال لها معنى بالنسبة للمواطنين، متابعا: تحويل الدعم السلعي إلى نقدي سيكون اختياريا بالنسبة للمواطن.

وأشار إلى أن الدولة توفر إمكانية إضافة المواليد لبطاقات التموين بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية والدعم، مؤكدا أن رغيف الخبز يكلف الدولة حاليا 1 جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط.

تكلفة رغيف الخبز



وأضاف: الحكومة تتحمل 95 قرشا من تكلفة كل رغيف خبز مدعم، موضحا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

إلغاء فارق نقاط الخبز



وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.