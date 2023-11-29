الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التموين للمصريين: محدش يسأل الفلوس راحت فين بصوا على أصولكم

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فيتو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "محدش يسأل الفلوس راحت فين لأن مشروعات الطرق والكهرباء والمواني أصول مملوكة للشعب".

مشروعات البنية التحتية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة "أون": "بدون مشروعات بنية تحتية لن تكون هناك أي تنمية".

متابعة السيسي

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يختلف عن باقي الرؤساء السابقين في متابعته الدقيقة والمستمرة لكل المشروعات والعمل بكل وزارة ومن أبرزها وزارة التموين.
 

 

وزير التموين: ارتفاع سعر الدولار سبب أزمة السكر، ندرس تحويل الدعم السلعي لنقدي، وحقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

وزير التموين: سبب أزمة السكر تحرك سعر الدولار بالسوق الموازي لـ51 جنيها

 

زيادة أسعار السلع
 

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: السلع جميعها تأثرت بارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالميا، وليس لدينا أي تفكير لزيادة أسعار السلع التموينية، وأن ميزانية الدولة تتحمل الأعباء المالية الإضافية لزيادة أسعار السلع عالميا كي لا يتم تحميلها للمواطنين.

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تحويل الدعم السلعي إلى نقدي


وأكد: ملف تحويل الدعم السلعي إلى نقدي لا يزال تحت الدراسة، ولا نية لزيادة القيمة المالية الـ50 جنيها الخاصة بالمستفيدين بالبطاقات التموينية لأن هذا سيؤثر على زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.

 

قيمة الدعم النقدي
 

وأوضح: لا نريد تطبيق فكرة الدعم النقدي حاليا؛ انتظارا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والتضخم حتى تكون قيمة الأموال لها معنى بالنسبة للمواطنين، متابعا: تحويل الدعم السلعي إلى نقدي سيكون اختياريا بالنسبة للمواطن.

وأشار إلى أن الدولة توفر إمكانية إضافة المواليد لبطاقات التموين بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية والدعم، مؤكدا أن رغيف الخبز يكلف الدولة حاليا 1 جنيه ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش فقط.

 

تكلفة رغيف الخبز
 

وأضاف: الحكومة تتحمل 95 قرشا من تكلفة كل رغيف خبز مدعم، موضحا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

 

إلغاء فارق نقاط الخبز
 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددة على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء.

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