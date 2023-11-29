الدكتورة منى عثمان تستقبل مدربي فريق مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للجمباز

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم مدربي فريق مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للجمباز، وتهنئته لصعوده للمرحلة قبل النهائية، والتصفية على مستوى الجمهورية للموسم 2023/ 2024، وللمرة الثانية على التوالي.

بحضور الدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف، ومسئول شعبة العروض الرياضية بالمديرية، والكابتن أحمد حشيش المدير الفني للفريق، والكابتن عبد الرحمن حشيش مدرب الفريق، هذا بالإضافة إلى باقى أعضاء الفريق، الدكتورة إيمان محمود مدربة الفريق، والكابتن أحمد الزلفي إداري الفريق، وهاني التمامي مهندس الديكور.

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جاءت مشاركة فريق الجمباز ووصوله للمرحلة قبل النهائي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتورة، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين والدكتورة يمنى مصطفى مدير عام الإدارة ومسئول العروض الرياضية بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

وبإشراف عماد المرشدي مدير عام الإدارة العامة لتنمية النشء، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وعزيزة حمدي رئيس قسم تنمية النشء بالسنبلاوين.

وأضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء، أن رياضة الجمباز تساعد على تنمية المهارات الحركية وتسريع التعلم. كما تساعد رياضة الجمباز على زيادة التركيز والإدراك؛ لما يتطلبه أداء الحركات من تركيز عالٍ يمنع حدوث إصابات. تدريب الأطفال على الجمباز منذ الصغر يعلمهم الانضباط والالتزام. تحسين القوة البدنية والقدرة على الثبات والمرونة عند الحركة.

كما أكدت على الدعم الكامل لفريق الجمباز بالمديرية، ودعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف الأنشطة بالوزارة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة.