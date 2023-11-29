لأول مرة بالجامعات الحكومية، الشباب والرياضة توافق على إشهار «نادي جامعة حلوان»

نجحت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، في الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي على طلب الجامعة بالحصول على إشهار "نادي جامعة حلوان"، بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن تقدمت الجامعة للوزارة بطلب رسمي بعد تقديم كافة الدراسات والخطط اللازمة للنادي الجديد من نوعه داخل جامعة حكومية.



ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية تطوير جامعة حلوان التي يجري تنفيذها حاليا في عدة اتجاهات مختلفة من قبل رئيس الجامعة وإدارتها والتي وضعها الدكتور السيد قنديل ضمن برنامجه الذي قدمه لتطوير جامعة أثناء ترشحه لرئاسة الجامعة بهدف استغلال إمكانيات ومقدرات الجامعة والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتنمية قدراتهم وتنمية قدرات طلاب الجامعة.

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ويعد نادي جامعة حلوان الرياضي، هو الأول من نوعه الذي يحق لجامعة حكومية إعداد فرق رياضية في مختلف الألعاب والاشتراك بها ضمن مسابقات الاتحادات الرياضية المختلفة وذلك بهدف استغلال طاقات الطلاب وتأهليهم إلى البطولات المحلية والدولية باسم الجامعة.

كما أنه يأتي ضمن خطة رئيس الجامعة لتطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان والتي بدأت بتغيير مسمى الكلية إلى كلية علوم الرياضية مواكبة مع كبرى كليات الرياضة في العالم.



كما أن فكرة إنشاء نادي جامعة حلوان، تهدف ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات بالهرم والجزيرة في مختلف مجالات التدريب كالإدارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وتطبيقات الاستثمار والتسويق الرياضي، وأيضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس.



وتضم جامعة حلوان العديد من المنشآت الرياضية والتي تشمل على "صالة مغطاة مجهزة على أعلى مستوى وتضم كافة الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة لألعاب السلاح والمنازلات وثلاث ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات والدورات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية، فضلا عن الملاعب الخارجية التي تضم ستاد كرة قدم وثلاث ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحة لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى، كما سيصبح للنادي فروعا داخل كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون ناديًا لجميع الألعاب وفي غير أوقات التشغيل الأكاديمي، كما تضم أيضا ملاعب الصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية.

