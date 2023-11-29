الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

علاء ميهوب يتوعد لاعبي فيوتشر بعقوبات قاسية بعد الخسارة أمام الزمالك

علاء ميهوب مدير الكرة
علاء ميهوب مدير الكرة بنادي فيوتشر، فيتو

فيوتشر، توعد علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق الأول بعقوبات مالية قاسية، بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأكد ميهوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أنه حزين بشدة بسبب المستوى المؤسف الذي ظهر عليه الفريق أمام الزمالك، مشيرا إلى أنه سيفرض عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين، ليس بسبب الخسارة، ولكن بسبب حالة التراخي واللامبالاة وغياب الروح عن جميع اللاعبين أثناء اللقاء

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وأوضح علاء ميهوب، أن إدارة نادي فيوتشر لا تبخل على اللاعبين في أي شيء، وكل لاعب يحصل على مستحقاته كاملة في موعدها، لذلك فإنه عندما يقصر اللاعبين في القيام بواجباتهم يجب أن ينالوا العقاب المستحق على تقصيرهم.

وفاز فريق الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز الخامس. 

 

أحداث مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر 

في الدقيقة الأولى كاد أن يحرز مودرن فيوتشر الهدف الأول لكن أنقذ القائم الهدف قبل أن يحتسبها الحكم تسللا.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين مع محاولات بسيطة من جانب لاعبي مودرن فيوتشر في الربع ساعة الأولى، وألغى الحكم هدفا لمودرن فيوتشر بداعي التسلل.

وبدأ لاعبو الزمالك في التحرر شيئا فشيئا مع مرور الوقت محاولين الوصول لمرمى محمود جنش، الذي زاد عن مرماه في تسديدة زيزو.

وأحرز زيزو هدف التقدم في الدقيقة 39 ليتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، وأضاف نداي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

بدأ مودرن فيوتشر بضغط متواصل مع بداية الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق، ولجأ نادي الزمالك للدفاع في النصف ساعة الأخيرة لمنع فيوتشر من تسجيل هدف تقليص الفارق.

وظل كما هو ثبات دفاعي من الزمالك وتراجع في المستوى الهجومي من فيوتشر، وألغى حكم المباراة هدف أحرزه سيف الجزيري بداعي التسلل.

 

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر 

ويأتي تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الغني، حمزه المثلوثي، عمر جابر 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - إبراهيما نداي 

في خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

 

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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