الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الرئيس الإسرائيلي يزور دولة عربية غدا

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ سيتوجه في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الخميس.


زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات 


وأكد موقع "أي 24" أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وستكون بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي "كوب 28".


ويجري الرئيس الإسرائيلي تلك الزيارة في ظل الهدنة الإنسانية وصفقات تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بوساطة مصر وقطر.


ومع اقتراب الهدنة على الانتهاء، تبذل مصر جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك تمهيدا لوقف كامل لإطلاق النار.
 

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

Advertisements

ويأتي ذلك في اليوم الأخير للهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي يتبقى أمامها ساعات قليلة فقط، وفي ظل جهود دولية لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام.


عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة

 

وفي السياق ذاته أكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.


ودارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.


وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.


استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
 

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.


ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف تشددا ضد فكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.


الهجوم البري على قطاع غزة
 

وترى دولة الاحتلال الإسرائيلية أن القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استمرار القتال ضد حماس هزيمة لها خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها جيش الاحتلال جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ عملية طوفان الأقصى في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، وحتى الهجوم البري على قطاع غزة.


وأعلنت حماس وإسرائيل في وقت سابق عن تمديد الهدنة لمدة يومين ومن المفترض أن تنتهي اليوم، وذلك وسط جهود لتمديدها 4 أيام أخرى وهو ما يلاقي قبولا لدى الطرفين.
 

txt

حماس: لن نتحدث عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين قبل وقف العدوان على غزة

txt

العثور على جثث 5 رضع متوفين داخل أحد مستشفيات قطاع غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الإسرائيلي الإمارات كوب 28 جيش الاحتلال مؤتمر المناخ غزة ر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الهجوم البري على قطاع غزة

مواد متعلقة

حماس: لن نتحدث عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين قبل وقف العدوان على غزة

العثور على جثث 5 رضع متوفين داخل أحد مستشفيات قطاع غزة

حماس تبث فيديو لعملية تبادل الأسرى في قلب قطاع غزة

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

وزير التموين للمصريين: محدش يسأل الفلوس راحت فين بصوا على أصولكم

نتنياهو يكشف موعد استئناف الهجوم على غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

استعجال تحريات المباحث عن مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلى وتحسن الأحوال المعيشية

25 دعاء لتفريج الكروب وتيسير الأمور الصعبة

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية