شروط حجز شقق جنة بالطرح التكميلي

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل وشروط التقديم على شقق الطرح التكميلي لمشروع جنة بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر.

ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

- الشقق متاحة فقط للمواطنين الذين قاموا بسداد جدية الحجز لوحدات مشروع جنة، والبالغة 100 ألف جنيه، ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي للوحدات.

-التخصيص بنظام أسبقية الحجز (online) من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

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-عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر.

-لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

ويضم الطرح التكميلى 480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان،

وسبق وطرحت الوزارة 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وقد تضمن ذلك الطرح 10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوي الجديدة - المنصورة الجديدة).

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح التكميلي يأتي في ظل ما شهده الطرح الأساسي من إقبال كثيف من المواطنين على حجز الوحدات المطروحة بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص ٥١ شقة

لمشروع سكن مصر والتى تم طرحها بمدينة غرب قنا بنظام الحجز الفوري فى الفترة ٢٠٢٣/١٠/١٥ إلى ٢٠٢٣/١١/١٤.

وأكدت الهيئة على عقد القرعة العلنية بين المتقدمين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل.

وأغلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، يوم 15 نوفمبر الجاري.

وطرحت الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.





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