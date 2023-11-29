الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بالمرور على المصانع المتوقفة في جمصة

جولة على المصانع
جولة على المصانع المغلقة بجمصة، فيتو

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ففي محافظة الدقهلية كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي إدارة الاستثمار بالمحافظة والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمصانع المتوقفة عن التشغيل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة، وقد تم المرور على عدد من المصانع المتوقفة بالمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية وسيتم استكمال أعمال المرور على التوالي بباقي المرحلة والمراحل التالية بالمنطقة.

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جولة علي المصانع المغلقة بجمصة، فيتو

 وقال"مختار"إن المرور يستهدف الوقوف على أسباب توقف هذه المصانع عن الإنتاج وكافة مشاكلها والمعوقات التي تواجهها ودراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل كافة العقبات التى تواجهها وذلك لإعادة تشغيل تلك المصانع للعمل على زيادة الإنتاج دعما للاستثمار بالدقهلية ودعما للاقتصاد القومي.. 

وأضاف "مختار" أننا حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية.

جولة علي المصانع المغلقة بجمصة، فيتو

وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف "مختار" أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

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الأسواق المحلية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنطقة الصناعية بجمصة

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