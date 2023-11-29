رئيس عمال مصر يلتقي بالعاملين ويتفقد عددا من مصانع العاشر من رمضان (صور)

أجرى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، جولة تفقدية ميدانية، تفقد خلالها عددًا من مصانع العاشر من رمضان، وذلك برفقة، عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الشرقية، والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أحمد عبد الرؤوف نائب رئيس اتحاد عمال محافظة الشرقية.

اتحاد عمال مصر، فيتو



كان في استقبال وفد عمال مصر، الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة إيبيكو، ورؤساء مجلس الإدارات وعدد من القيادات داخل مصنع سيراميك الأمير، ومصنع الملابس الجاهزة.

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نقابات عمال مصر

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل جولات ميدانية، وتفقد المصانع ومقابلة العاملين وحثهم علي مواصلة الإنتاج.

اتحاد عمال مصر

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بزيارة هذه المصانع، التي تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة جميع العاملين للنهوض بأدائهم باستمرار لمواصلة ودفع عجلة الإنتاج.

اتحاد عمال مصر، فيتو

الاستحقاقات الدستورية

كما أجرى محمد جبران، حوارًا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع الى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيَّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبهم بمضاعفة العمل ومشاركة الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة النجاحات التى تتبناها القيادة السياسية.

اتحاد عمال مصر، فيتو

واستمع رئيس عمال مصر إلى شرحٍ مُفصل عن مكونات المصانع، وطرق الإنتاج والتسويق كما تفقَّد خطوط الإنتاج بها، وفي ختام الزيارة قدم رئيس مجلس الادارة درع لرئيس عمال مصر.