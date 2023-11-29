الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس عمال مصر يلتقي بالعاملين ويتفقد عددا من مصانع العاشر من رمضان (صور)

اتحاد عمال مصر، فيتو
اتحاد عمال مصر، فيتو

أجرى محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، جولة  تفقدية ميدانية، تفقد خلالها عددًا من مصانع العاشر من رمضان، وذلك برفقة، عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر،  أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة الشرقية، والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أحمد عبد الرؤوف نائب رئيس اتحاد عمال محافظة الشرقية.

اتحاد عمال مصر، فيتو


كان في استقبال وفد عمال مصر، الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة إيبيكو، ورؤساء مجلس الإدارات وعدد من القيادات داخل مصنع سيراميك الأمير، ومصنع الملابس الجاهزة.

Advertisements

نقابات عمال مصر

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعمل جولات ميدانية، وتفقد المصانع ومقابلة العاملين وحثهم علي مواصلة الإنتاج.

 

اتحاد عمال مصر

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بزيارة هذه المصانع، التي تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة جميع العاملين للنهوض بأدائهم باستمرار لمواصلة ودفع عجلة الإنتاج.

اتحاد عمال مصر، فيتو

 

الاستحقاقات الدستورية

كما أجرى محمد جبران، حوارًا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع الى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيَّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبهم بمضاعفة العمل ومشاركة الاستحقاقات الدستورية لاستكمال مسيرة النجاحات التى تتبناها القيادة السياسية.

اتحاد عمال مصر، فيتو

واستمع رئيس عمال مصر  إلى شرحٍ مُفصل عن مكونات المصانع، وطرق الإنتاج والتسويق كما تفقَّد خطوط الإنتاج بها، وفي ختام الزيارة قدم رئيس مجلس الادارة درع لرئيس عمال مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد المحلي لعمال رئيس اتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر محافظة الشرقية مصانع العاشر من رمضان

مواد متعلقة

عمال مصر ينظم مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم ترشيح الرئيس السيسي، الأحد

رئيس عمال مصر يلتقي محافظ بورسعيد لبحث مشكلات الاتحاد المحلي

رئيس عمال مصر: إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

اتحاد عمال مصر يستقبل وفد اللجنة الوطنية السعودية

الأكثر قراءة

أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

موجود بـ 17 دولة منها مصر، عقار مغشوش يسبب انخفاضا خطيرا في السكر ولبنان أكثر المتضررين

المصري يكشف تفاصيل ما دار بجلسة اتحاد الكرة بشأن خناقة التوأم حسام وإبراهيم حسن

بعد شائعة استقالته، حسام غالي يكشف سر اختفائه وعلاقته برحيل سيد عبد الحفيظ

الاتحاد الأوروبي يزف بشرى سارة: هناك مناقشات بشأن جدولة ديون مصر (فيديو)

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

مفاجأة غير متوقعة في واقعة العثور على 28 جثة حمار داخل سيارة بالغربية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الأعمال المستحبة عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية