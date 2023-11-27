محافظ بني سويف ووزير العمل يتفقدان مصانع ويُسلمان عقود عمل لذوي الإعاقة

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ووزير العمل حسن شحاتة، منطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك لتفقد عدد من المصانع المنتجة والمُصدرة في مجال الملابس الجاهزة وإنتاج الخميرة.

وتفقد الوزير والمحافظ مصنع لإنتاج الملابس القطنية، ومصنع لإنتاج الخميرة، واستمع المحافظ والوزير لعرض موجز عن سير العمل بالمصنعين، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير لبني سويف.

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كما قام الوزير والمحافظ بتسليم بعض عقود العمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، والتي وفرتها مديرية العمل ببني سويف، حيث أكد الوزير والمحافظ على أهمية تقديم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

وشهدت الزيارة حضور الوفد الوزاري المُرافق لوزير العمل والذي ضم كل من: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية،

وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وشيماء محمود، وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.