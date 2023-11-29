جيش الاحتلال: الصليب الأحمر الدولي تسلم أسيرتين تم الإفراج عنهما

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم أسيرتين تم الإفراج عنهما، مشيرا إلى أنهما في طريقهما إلى إسرائيل.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس.

تطورات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس



وأكدت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 12 شخصًا من الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بما في ذلك 2 يحملان الجنسية الروسية.



وتصل الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى نهايتها اليوم الأربعاء.



وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.



وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.

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تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية





وفي السياق ذاته، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): أن عائلات أسرى تم إبلاغهم، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.

ونشرت حركة حماس، قائمة بأسماء 15 امرأة و15 قاصرا سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية في المقابل. ولأول مرة منذ بدء الهدنة، شملت القائمة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، بالإضافة إلى سكان من الأراضي المحتلة.

وقال مسئول فلسطيني لوكالة "رويترز": إن الجانبين لديهما رغبة في إطالة أمد الهدنة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وأضاف المسئول أن المناقشات ما زالت جارية مع وسطاء مصر وقطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي: إن إسرائيل ستدرس أي اقتراح جدي، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل عن الأمر.

وأضاف ليفي في تصريحات للصحفيين في تل أبيب: "إننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل إخراج هؤلاء الرهائن.. إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية.. حياة البشر فيها على المحك".

وتابع أنه بمجرد انتهاء إطلاق سراح الأسرى سيستأنف القتال، وأن "هذه الحرب ستنتهي بنهاية حماس".



تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

وقال مصدر مطلع: إن المسئولين ناقشوا المعايير المحتملة لمرحلة جديدة من اتفاق الهدنة بما يشمل إطلاق حماس سراح الرهائن من الرجال أو الجنود الإسرائيليين. كما بحثوا ضرورات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وذكر المصدر، أن قطر تواصلت مع حماس لمعرفة ما الذي يمكن أن توافق عليه الحركة، وأن الطرفين -إسرائيل والمقاومة- يناقشان داخليا الآن الأفكار التي طرحت في الاجتماع.

وصمدت الهدنة طوال الأيام الستة رغم التقارير الواردة من الجانبين عن انتهاكات محدودة النطاق نسبيا، وتصريحاتهما بأنهما مستعدان لاستئناف الحرب بقوة كاملة بمجرد انتهاء الهدنة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الهدنة ما زالت صامدة حتى اليوم الأربعاء.

واتهم الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بإطلاق النار من البحر على منازل قريبة من الشاطئ في خان يونس، وبإطلاق النار في بيت حانون شمال غزة.

