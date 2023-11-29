عمر كمال وأحمد عاطف يقودان تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك بالدوري

الدوري المصري، أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق الزمالك، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر



ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري



يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

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موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب إفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.