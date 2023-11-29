سامح شكري: إسرائيل تخطط لجعل الحياة في غزة مستحيلة

أخبار غزة الآن، قال سامح شكري وزير الخارجية: إن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، مؤكدًا إن إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن: أن مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان، وترفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



وقف إطلاق النار في غزة

ولفت إلي أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية، وتكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.



حل الدولتين

وواصل: علينا التكاتف لتطبيق حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية.

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وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال كلمته اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي: إنه يجب فتح مسارات جديدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



تحذير خطير من الخارجية الصينية بسبب العدوان على غزة

وحذر وزير الخارجية الصيني، من استئناف القتال في قطاع غزة قد يؤدي إلى كارثة تلتهم المنطقة بأكملها في الشرق الأوسط. وأضاف وزير الخارجية الصيني في تصريحاته: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى قطاع غزة.



كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم،:" نحتاج لوقف حقيقي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة العمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".



ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيسلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط ألاف الشهداء.

وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار.



الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة



وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم: "نحتاج إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة والعمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".



ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط آلاف الشهداء.



وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي خلال كلمته في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "نشكر قطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة".

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنه يجب السماح للسكان في غزة بالعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم من جديد.