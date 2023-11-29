ننشر أبرز موضوعات مجلس جامعة المنصورة لشهر نوفمبر 2023

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 605 اليوم برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.



واستهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه التهنئة للدكتور محمد عبد العظيم محمد، لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتهنئة الدكتور طارق محمد مصطفى غلوش لتولي منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



كما وجه التهنئة للدكتور شريف مسعود أحمد البدوي، لتعيين سيادته قائمًا بعمل عميد كلية الهندسة وتهنئة الدكتورة منى إبراهيم دكروري محمد، لتعيين سيادتها قائمًا بعمل عميد كلية التجارة.

Advertisements



وتم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى ومن أهمها: توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى المنصورة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا لتدريب طلاب كليتا الطب البيطري والتمريض

وتم التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حث المجتمع الأكاديمي على ضرورة المشاركة الفعالة بالتصويت في انتخابات الرئاسة القادمة.



التأكيد على استمرار تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي الجاري، والتوسع فيها، ودعم المبتكرين، وأصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.



ضرورة الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.



ووافق المجلس على منح عددًا من الألقاب العلمية والتعيينات: منح 14 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ، منح 29 عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، تعيين 23 مدرس.



كما وافق المجلس على إعفاء طالبة دراسات عليا بكلية الحقوق للعام الجامعي 2023/2024 من مقابل تحسين الخدمة التعليمية المقررة، نظرًا لظروفها المرضية.



ووافق المجلس على عقد بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعقد مذكرة التفاهم بين الجامعة ممثلة في كلية التجارة ومعهد المحاسبين الإداريين IMA بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.