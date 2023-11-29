الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

قصر ثقافة الإسماعيلية ينظم ندوة بعنوان انزل شارك (صور)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان «انزل شارك» بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية تحدث فيها الدكتور حسن سلطان رئيس نادي الأدب في قصر ثقافة الإسماعيلية.   

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محاور الندوة التثيقية 

و بدأت المحاضرة بكلمة ترحيب من محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتور حسن سلطان والتي تحدث خلالها في عدة محاور منها الانتخابات حق يكفله الدستور للمواطن، وأهمية المشاركة في الانتخابات والتي تعد واجبا وطنيا حيث يجب  علي المواطن الذهاب إلى الانتخابات.  

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جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

الأبعاد المختلفة للانتخابات الرئاسية 

وأشار الدكتور حسن سلطان إلى الأبعاد المختلفة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي منها البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، البعد الثقافي، والانتماء والولاء والعطاء والوفاء للدولة، وتعزيز وتفعيل مبدأ المواطنة.  

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

أبعاد الإحباط 

ولفت إلى أن الانتخابات تبعد الاحباط، والمشاركة في القرار، وأن الشعب سيد السلطات، بالإضافة إلى حديثه عن مشاركة السيدات في عمليات التصويت والتي تعد أكبر نسبة.  

 

ضرورة مشاركة الشباب في التصويت 

وأوضح إنه على الشباب النزول للمشاركة في الحياة السياسية، وعمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية كما يجب عليهم المشاركة في حل المشكلات الأسرية المختلفة.  
 

وتأتي هذه الندوة ضمن الفعاليات المتنوعة ببرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.  

 

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

وكان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، احتفالات فرع الثقافة بأعياد الطفولة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله. 

المشاركون في الاحتفالات 

وشارك في الاحتفالية طلاب مدرسة 24 أكتوبر المرحلة KG1 ومدرسة الشهيد عمرو هلال، وأطفال ذوى الهمم التابعة لجمعية التثقيف الفكرى. 

و بدأت الاحتفالية بكلمات من الترحيب والأنشطة الذى يقدمها القصر  من قبل محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية. 

فعاليات الاحتفالية بأعياد الطفولة 

و  تضمنت الاحتفالية ورشة تعليم رسم للأطفال ورسم علي الوجه تدريب سهي عشرى، بالإضافة إلى لعبة الكراسي المتحركة وتفقد الطلاب معرض الفن التشكيلي (وطن واحد) المقام ببهو قصر الثقافة. 

في نفس السياق تحدثت غادة دهشان مدرب بنادى تكنولوجية المعلومات عن الأنشطة التي يقدمها النادى خلال هذا الزيارة، علي هامش الاحتفالية اقيمت فقرة لمسرح عرائس الأطفال تمثيل محمود نوح وأحمد حلمى تضمن العرض اسكتشات مع العرائس عن الهزار والتنمر وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.  

توزيع هدايا على الاطفال 

والإضافة لتوزيع هدايا عينه علي أطفال مدرسة اطفال 24 اكتوبر واطفال ذوى الهمم  تنفيذ نشاط ذوى الهمم نسمة عبد الفتاح. 

كما اختتمت الاحتفالية بعرض فليم الفار الطباخ، وفيلم كيرة والجن ضمن نشاط الثقافة السنيمائية. 

 

 

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