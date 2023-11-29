رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي ضد زد في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.

سبب تأجيل مباراة الأهلي وزد إف سي

وجاء قرار لجنة المسابقات بتأجيل لقاء الأهلي وزد بعد تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعدا لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في إطار مسابقة دوري ابطال إفريقيا يوم 8 من شهر ديسمبر المقبل.

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وأشارت لجنة المسابقات عبر الموقع الرسمي لرابطة أندية الدوري الممتاز، أنه سيتم تحديد الموعد الجديد لمواجهة زد إف سي والأهلي فيما بعد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليقام يوم الجمعة 8 ديسمبر في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام بدلا من إقامة اللقاء يوم السبت.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام يانج أفريكانز

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة يانج افريكانز التنزاني بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز

وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يسافر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلى المدير الإداري إلى تنزانيا اليوم الأربعاء، وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا عصر غد الخميس وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج إفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا ؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

الأهلى يفوز على ميدياما الغانى

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج افريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.