معتمد جمال يدرس تغيير طريقة لعب الزمالك أمام فيوتشر

الزمالك، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تغيير طريقة لعب الفريق أمام فيوتشر لتكون 4/3/3 بدلا من 3/ 4 / 3.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وعمرو السيسي ودونجا وشيكابالا وزيزو واوباما في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

يلتقي فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر المقرر لها اليوم الأربعاء بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى لاعبو الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري من خلال الفوز اليوم على فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء الغد بـالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.

ومن ناحية أخرى يسعى فيوتشر للفوز بالمباراة لمزاحمة الأهلي صاحب المركز الثاني بالدوري الممتاز إذ يحتل فيوتشر المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وحقق فريق فيوتشر 4 انتصارات من 6 جولات، فيما نال خسارتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباك الفريق 4 فقط.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الثلاثاء تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق اليوم عقب المران ثم الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فيوتشر اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.