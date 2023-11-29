الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس, فيتو
سعر النحاس, فيتو

شهدت أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-11-2023، استقرارا ملحوظا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم الأربعاء 

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

 

وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

Advertisements

 

 

وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

397,3 مليون دولار، واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من 2023

وكشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2023، عن تراجع فاتورة واردات مصر من النحاس  ومنتجاتها خلال الربع الأول من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس”.

واردات مصر من النحاس خلال الربع الأول من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من النحاس 397 مليونًا و272 ألف دولار، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 445 مليونًا و679 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 48 مليونًا و407 آلاف دولار.

واردات مصر من النحاس خلال مارس 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فـيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد النحاس خلال شهر مارس الماضي جاءت بقيمة 154 مليونًا و671 ألف دولار، مقابل 201 مليون و812 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 47 مليونًا و141 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أسعار النحاس أسعار النحاس اليوم الاربعاء النحاس

مواد متعلقة

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

نتنياهو يكشف موعد استئناف الهجوم على غزة

استعجال تحريات المباحث عن مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

رقم مميز بانتظار شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم في الدوري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء لتفريج الكروب وتيسير الأمور الصعبة

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية