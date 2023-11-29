جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في مقتل أصغر رهينة لدى حماس بقصف إسرائيلي

فتح جيش الاحتلال تحقيقا عقب إعلان حركة حماس اليوم الأربعاء، مقتل 3 رهائن إسرائيليين محتجزين داخل قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي.

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر وشقيقه 4 أعوام وأمهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

مقتل 3 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال في بيان، أنه "يتحقق من صحة المعلومات"، زاعما أن "حماس تعرض حياة جميع الرهائن في قطاع غزة ومن بينهم 9 أطفال للخطر وهي مسئولة عن أمنهم".

وفي وقت سابق، ذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن الرضيع كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات وأمهما قتلوا في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

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من ناحية أخرى، كشف جيش الاحتلال اليوم الأربعاء عن عدد المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة عقب إتمام صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن 161 شخصا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بينهم 15 أجنبيا و146 إسرائيليا بعضهم مزدوجي الجنسية.

عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين داخل غزة

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن 161 رهينة تم احتجازهم في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، وأن من بين الرهائن المحتجزين 4 قصر و4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، وعشرة آخرين تتراوح أعمارهم بين 75 عاما وأكثر".



فيما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من الرهائن الروس من خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب 10 إسرائيليين.



وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.



وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط في قطاع غزة إلى 395 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وتبذل أطراف عدة، تتولى الوساطة بين حماس وإسرائيل، جهودًا للتوصل لتمديد محتمل للهدنة في غزة، قبل عودة القتال مجددًا واستئناف إسرائيل حربها المدمرة على غزة.



وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): إن عائلات رهائن أُبلغوا، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.