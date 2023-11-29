تكثيف الحملات التوعوية لانتخابات الرئاسة بالحسينية شرقية

قام المحاسب محمد عبدالمنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية اليوم الأربعاء الموافق 2023/11/29 بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة وهاني الهراوي نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للوحدات المحلية وعبدالسلام أبو الروس مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز بمشاركه جميع الطوائف المجتمع من القيادات التنفيذيه والسياسيه والجمعيات الاهليه والمجتمع الأهالي والشباب

مدير الإدارات الخدمية بالمجلس

وذلك في حضور مدير الادارات الخدميه وبعض من نواب مجلس النواب بحضور الندوة التوعوية لدعم الدولة المصرية والانتخابات الرئاسية للمشاركة في إنتخابات الرئاسة يومي 10&11& 12 ديسمبر 2023 من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخري بمحافظة الشرقية....

Advertisements

تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسينية أن المشاركة في انتخابات مجلس الرئاسة واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر داعيا كافة المواطنين بضرورة النزول راعا شعار انول شارك واختر من تريد وذلك بناءا على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتنبية على كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المرور اليومى على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن ومتابعة الأعمال علي الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات

إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز

وكلف رئيس المركز أحمد محمد حسن بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز والسيد محمد فتحي رئيس الوحدة بسماكين الغرب ومحمد عبد العظيم القفاص وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بسماكين الغرب بالمرور علي مقرات اللجان الإنتخابية بناحية الوحدة المحلية بسماكين الغرب والإشراف على تجهيزها والاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية لانتخابات الرئاسة وإزالة أي معوقات من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخري بمحافظة الشرقية في انتخابات الرئاسة بمركز ومدينة الحسينية.

الوحدة المحلية بالقصاصين

كما قام بتكليف محمد حسين بدر إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز والسيد محمد حسن محمد عبد العزيز رئيس الوحدة بقصاصين الشرق و عبد الوهاب حماد سكرتير الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بقصاصين الشرق بالمرور علي مقرات اللجان الإنتخابية بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق والإشراف على تجهيزها والاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية لانتخابات الرئاسة وإزالة أي معوقات من أجل إظهار بالصورة المشرفة .

تكليف الحملة الميكانيكبة بعمل نظافة شاملة

وكما كلف المهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح الحملة الميكانيكية برئاسة المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية أمام المدارس وأمام مجلس مدينة الحسينية وأمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية وفى شارع ترعة سراج وبمنطقة الواجهة وأمام بنك مصر وأمام بنك القاهرة وأمام البنك الأهلي المصري و شارع المدارس وشارع المركز وأمام المواقف وايضا بجميع القطاعات بمدينة الحسينية وذلك لينعم أهالي الحسينية بشوارع خالية من القمامة حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

تعميم الحملات على جميع الوحدات المحلية

هذا واكد رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه جار العمل علي هذه الحملات على باقى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص رئاسة مدينة الحسينية علي إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ