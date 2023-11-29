الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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منوعات

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

طائرة تابعة لشركة
طائرة تابعة لشركة لشركة طيران ساوثويست، فيتو

 اعترفت السلطات الأمريكية بأن رجلًا على متن رحلة لشركة طيران ساوثويست فتح باب مخرج الطوارئ وصعد إلى جناح الطائرة، بينما كانت الطائرة عند بوابة مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز.

 إلى ذلك، قال مكتب شريف مقاطعة جيفرسون إنه استجاب لاضطراب في المطار بعد أن فتح رجل يبلغ من العمر 38 عامًا باب مخرج الطوارئ للوصول إلى الجناح والقفز خارجًا. وكانت الطائرة متوقفة ولم تغادر البوابة وقت الحادث، وتم إيقاف الرجل من قبل أفراد على الأرض واحتجازه حتى وصول الشرطة.

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مشاجرة بين راكبين

 من جانبه، قال الراكب زيد ويبستر لشبكة سي إن إن إنه سمع ما بدا وكأنه مشاجرة بين راكبين على الجانب الآخر من الممر، وكان يشعر بالقلق من أنهما قد يبدآن القتال. 

وأضاف أنه أخرج هاتفه وبدأ في تسجيل الحادث. وبمجرد الضغط على زر التسجيل، مشيرا إلى إن الراكب فتح قفل باب مخرج الطوارئ وقفز من النافذة، قائلا: “لقد شعرت بالرعب".

إخلاء الطائرة

 وفي مقطع فيديو ويبستر يظهر العديد من الركاب وهم يقومون بإخلاء الطائرة والاندفاع عبر الممر.. وفي وقت لاحق، يُظهر الفيديو ما يبدو أنه موظف في شركة طيران يقفز من ممر الطائرات إلى المدرج لمساعدة زملائه في إخضاع الراكب. 

وأكد مكتب الشريف أنه عندما اتصل رجال الشرطة بالراكب على المدرج، بدا "غير متماسك وغير مدرك تمامًا لما يحيط به".

حالة طوارئ

وقد تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي لتقييمه حيث يعتقد المحققون أنه يعاني من حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية، وفقًا لبيان مكتب الشريف، ولا يزال في المستشفى.

وقال البيان: "لا يوجد ما يشير إلى أن الرجل ترك أي شيء على متن الطائرة، ولم يتم العثور بحوزته على أي أسلحة من أي نوع. ومن غير المتوقع أن يواجه أي تهم جنائية محليًا، ولكن تمت إحالة التحقيق إلى السلطات الفيدرالية. ولم يصب أحد في الحادث".

أطقم الطيران

من جانبه، قال كريس بيري، المتحدث باسم شركة طيران ساوثويست في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إننا نثني على أطقم الطيران والأرض لدينا لتحركهم السريع ونعتذر لعملائنا عن إزعاجهم".

وغادرت الرحلة، بعد تأخير، بطائرة مختلفة، بحسب بيري. وقال ويبستر إن التأخير كان حوالي ساعتين ووصلت الرحلة إلى أتلانتا قبل منتصف الليل بقليل.

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شركة طيران ساوثويست باب مخرج الطوارئ جناح الطائرة مطار لويس أرمسترونج الدولي نيو أورليانز كريس بيري المتحدث باسم شركة طيران ساوثويست أتلانتا

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