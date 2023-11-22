الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تشارك في الاجتماع التنفيذي لمشروع محو الأمية بالجيزة

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

 شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاجتماع المنعقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة هدى عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن القضاء على الأمية داخل المحافظة.

جامعة حلوان 

وحضر الاجتماع ممثلًا لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، حيث قدم تقريرًا كاملًا عن إنجازات المشروع القومي لمحو الأمية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة وأهم المقترحات لمواجهة قضية الأمية بمحافظة الجيزة. 

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المشروع القومي لمحو الأمية

 وخلال الاجتماع تم مناقشة ملف محو الأمية بمحافظة الجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية بالمحافظة، وتم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود من جميع أجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة  وباقي الجهات الشريكة.

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 ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في تصريح له، أن الجامعة تعمل على تواصل الجهود من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي بتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار فلسفة المشروع القومي لمحو الأمية والذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات بتأهيل شباب الجامعات المصرية للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.

 

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المشروع القومي لمحو الأمية جامعة حلوان محافظ الجيزة

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