تصل إلى 600 ألف جنيه، أسعار سيارات BYD F3 فى مصر

سيارات BYD، ارتفعت أسعار سيارات BYD من جديد داخل السوق المحلى، حيث شهدت أسعار السيارات الصينية قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري، ولذلك لعدم توفير السيارات بالشكل الذى يحتاجه السوق المحلي مع ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

أسعار سيارات BYD F3 الصينية

ووفقا لما أعلنه الوكيل المحلي للعلامة الصينية، نرصد أحدث أسعار سيارات BYD F3 الصينية:

يصل سعر الفئة الأولى مانيوال 500 ألف جنيه.

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يصل سعر الفئة الثانية أوتوماتيك 600 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات BYD F3

زودت سيارات BYD f3 في مصر بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال أوتوماتيك، يمكنها التسارع إلى 100 كم في الساعة في 12.1 ثانية.

كما تحقق السيارة استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

ويعمل المحرك يعمل بنظام الحقن الإلكتروني المتتابع المتعدد مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات CVT. ويبلغ سعة خزان الوقود للسيارة 50 لترا.