الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق

«فيتو» تنشر أسعار الزيت الخام والمكرر في الأسواق، فضلًا عن سعر زيت عباد الشمس وأسعار زيت الذرة في السوق، في السطور التالية: 

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الصويا المكرر في الأسواق

وبلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، طن زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، طن زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه.

Advertisements

سعر زيت الذرة في الأسواق

وسجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه، طن زيت أولين مكرر بسعر 54 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من شركات إنتاج الزيت في مصر، رفع أسعار الزيت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، بزيادة تراوحت من 13 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا.

أسعار زيت الممتاز  

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار زيت الذرة كريستال 

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي: 

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا.

زيت ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار زيت عباد الشمس كريستال 

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت أسعار زيت الممتاز زيت الذرة أسعار زيت عباد الشمس

مواد متعلقة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

بتوقيت القاهرة، كاف يحدد موعد حفل الأفضل في إفريقيا

في عيد ميلاد الكابو.. 5 دويتوهات ناجحة لحميد الشاعري (فيديوجراف)

راعٍ جديد يظهر على قميص الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

جماعة الحوثي تحسم مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

من يحدد سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقانون الجديد؟

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الكابو.. 5 دويتوهات ناجحة لحميد الشاعري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

المزيد
الجريدة الرسمية