استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة جنين

استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرين بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالخطرة، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال

وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد، إن الشابين عمار محمد أبو الوفا -21 عامًا-، وأحمد أبو الهيجا -20 عامًا- استشهدا برصاص الاحتلال، كما وصلت إلى المستشفى أربع إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة خطرة.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع.

وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين، تخللها إلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع.

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تحريك سيارات الإسعاف الي قطاع غزة

ومن ناحية أخرى أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر حركت سيارات الإسعاف إلى قطاع غزة، وذلك بعد نجاح مفاوضات الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت حركة حماس، أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، وفقا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.



دخول سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة

ونجحت الجهود المصرية، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.وأكدت القناة: أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.



تحرك الصليب الأحمر والإفراح عن 39 فلسطيني

وبدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام الأسرى لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية





متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل الأسرى بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين من غزة.

