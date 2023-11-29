Napoleon يتخطى الـ 3 ملايين جنيه، البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام بمصر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس الأسبوعي

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام كالتالي:

1-فيلم العميل صفر حقق 42 مليونا و300 ألف جنيه (15 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 35 مليونا و700 ألف جنيه (15 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 32 مليون جنيه (11 أسبوع عرض)

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4- فيلم Five Nights at Freddy's حقق 3 ملايين و650 ألف جنيه (5 أسابيع عرض)

5- فيلم The Marvels حقق 3 ملايين و400 ألف جنيه ( 3 أسابيع عرض)

6- فيلم بلوموندو حقق 3 ملايين و200 ألف جنيه ( أسبوعان عرض)

7- فيلم Napoleon حقق 3 ملايين جنيه (أول أسبوع عرض)

8- فيلم The hunger Games حقق 2 مليون و850 ألف جنيه

9- فيلم Tiger 3 حقق 1 مليون و200 ألف جنيه ( أسبوعان عرض)

10- فيلم wish حقق 700 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)