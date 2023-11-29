بجوائز أكثر من 30 مليون جنيه، الأوقاف تعقد 10 مسابقات عالمية لحفظ القرآن منذ 2014
قالت وزارة الأوقاف إنها كثّفت من المسابقات القرآنية المحلية والعالمية خلال الفترة من 2014م وحتى 2023م، والتي منها: مسابقة "كبار الحفظة"، مسابقة "رمضان للناشئة"، مسابقة معاني القرآن الكريم "جزء عم" الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا، " المسابقة المحلية للقرآن الكريم، مسابقة المديريات الإقليمية لحفظ القرآن الكريم، المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء "عم"، مسابقة الأسرة القرآنية، مسابقة "مبادرة اكتشاف".
مسابقات وزارة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم
مسابقة "قصص القرآن".. قصة وسؤال من خلال إذاعة القرآن الكريم، مسابقة "لغة القرآن".. من خلال إذاعة القرآن الكريم، مسابقة "رمضان شهر القرآن ".. من خلال إذاعة القرآن الكريم، المسابقة القرآنية تحت سن 18 عامًا، مسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن، مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية، مسابقة صلاة التهجد، مسابقة "برنامج تلاوات"، مسابقة "صلاة القيام بجزء كامل".
كما تشمل: المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء، المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الأولى) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، المسابقة القرآنية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وغير ذلك من المسابقات القرآنية المحليّة خلال الفترة المذكورة.
وتشمل أيضا: المسابقات العالمية للقرآن الكريم الحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وذلك بجوائز مالية تزيد على ثلاثين مليون جنيه، ويسرنا أن ننشر بيانًا تفصيليًّا بالمسابقات العالمية والفائزين في فروعها.
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