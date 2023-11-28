الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بالتعاون مع جامعة الأزهر، انطلاق 6 دورات تدريبية في اللغة العربية لآئمة وزارة الأوقاف

جامعة الأزهر،فيتو
جامعة الأزهر،فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن إنطلاق فعاليات  6 دورات تدريبية في اللغة العربية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لـ 50  إمامًا مرشحًا من كل مديرية من مديريات: (القاهرة - أسيوط - المنوفية - الدقهلية - الشرقية - البحيرة).

كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة


وعقدت مديرية أوقاف القاهرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة حاضر فيها: أ.د/صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية، وأ.د/ أحمد عيد عبد الفتاح وكيل الكلية، وأ.د/ أحمد سعدي حسانين رئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، وأ.د/ محمد عبد الوهاب المليجي أستاذ اللغويات بالكلية.

Advertisements

 مديرية أوقاف أسيوط 


كما عقدت مديرية أوقاف أسيوط الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط حاضر فيها: أ.د/ محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور/ عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، وأ.د/ صلاح محمود على شحاته أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الازهر بأسيوط، وأ.د/ صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وعقدت مديرية أوقاف المنوفية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، حاضر فيها: أ.د/ السيد محمد سلام عميد كلية اللغة العربية، وأ.د/ محمد محمود الدغمان وكيل كلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، ود/ مصطفى أبو المكارم عطية مدرس اللغويات بالكلية.


كما عقدت مديرية أوقاف الدقهلية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنصورة حاضر فيها: الدكتور/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ود/ خالد طلعت عبد الفتاح الخولي وكيل الكلية، ود/ إبراهيم حامد عبد السلام الإسناوي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية. 


كما عقدت مديرية أوقاف الشرقية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الزقازيق حاضر فيها: أ.د/ محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، وأ.د/ سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، وأ.د/صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية السابق وعضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


بينما عقدت مديرية أوقاف البحيرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر حاضر فيها: الشيخ/ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وأ.د/ يوسف محمد عبد الوهاب أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية اللغة العربية، وأ.د/خالد محي الدين مدني أستاذ ورئيس قسم اللغويات بجامعة الأزهر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة الأوقاف جامعة الأزهر جامعة الأزهر بالقاهرة مديرية اوقاف اسيوط كلية اللغة العربية

مواد متعلقة

الأوقاف: مائة عالم وقارئ يحيون ليالي رمضان بمسجد الحسين

وزير الأوقاف: دم أهل غزة سيلاحق كل من أسهم في سفكه أو أعان الاحتلال الغاشم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

فرقة تابعة لجيش الاحتلال تعلن التمرد بعد طرد القائد ونائبه

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

زي النهاردة، اشتعال حرب الوديعة بين السعودية واليمن

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا والأهلي ضد سموحة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية