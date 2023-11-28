بالتعاون مع جامعة الأزهر، انطلاق 6 دورات تدريبية في اللغة العربية لآئمة وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إنطلاق فعاليات 6 دورات تدريبية في اللغة العربية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لـ 50 إمامًا مرشحًا من كل مديرية من مديريات: (القاهرة - أسيوط - المنوفية - الدقهلية - الشرقية - البحيرة).

كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة



وعقدت مديرية أوقاف القاهرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة حاضر فيها: أ.د/صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية، وأ.د/ أحمد عيد عبد الفتاح وكيل الكلية، وأ.د/ أحمد سعدي حسانين رئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، وأ.د/ محمد عبد الوهاب المليجي أستاذ اللغويات بالكلية.

Advertisements

مديرية أوقاف أسيوط



كما عقدت مديرية أوقاف أسيوط الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط حاضر فيها: أ.د/ محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور/ عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، وأ.د/ صلاح محمود على شحاته أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الازهر بأسيوط، وأ.د/ صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وعقدت مديرية أوقاف المنوفية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، حاضر فيها: أ.د/ السيد محمد سلام عميد كلية اللغة العربية، وأ.د/ محمد محمود الدغمان وكيل كلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، ود/ مصطفى أبو المكارم عطية مدرس اللغويات بالكلية.



كما عقدت مديرية أوقاف الدقهلية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنصورة حاضر فيها: الدكتور/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ود/ خالد طلعت عبد الفتاح الخولي وكيل الكلية، ود/ إبراهيم حامد عبد السلام الإسناوي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية.



كما عقدت مديرية أوقاف الشرقية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الزقازيق حاضر فيها: أ.د/ محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، وأ.د/ سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، وأ.د/صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية السابق وعضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



بينما عقدت مديرية أوقاف البحيرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر حاضر فيها: الشيخ/ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وأ.د/ يوسف محمد عبد الوهاب أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية اللغة العربية، وأ.د/خالد محي الدين مدني أستاذ ورئيس قسم اللغويات بجامعة الأزهر.