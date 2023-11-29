الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر اليورو مساء اليوم،
سعر اليورو مساء اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري مساء تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023

واستقر سعر اليورو عند 33.86 جنيهًا للشراء 34.01 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.


أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء تعاملات اليوم الأربعاء

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.11 جنيه للشراء، و39.28 جنيه للبيع.


سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.16 جنيه للشراء، و35.33 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.


سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.88 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.


سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.40 جنيه للشراء، و20.50 جنيه للبيع.


سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

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سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.


سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.


سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.65 جنيه للبيع.


سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.

 

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