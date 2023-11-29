الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بسبب أسعار الفائدة، شركة عقارات عالمية تعلن إفلاسها

شركة عقارات عالمية
شركة عقارات عالمية تعلن إفلاسها، فيتو

 أعلنت شركة سيجنا أحد شركات العقارات النمساوية العملاقة إفلاسها اليوم الأربعاء، بعد فشلها في الحصول على إمكانات تمويلية جديدة.

إعادة تنظيم المجموعة

 وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها ستتقدم بطلب إلى محكمة في "فيينا" لبدء إجراءات "الإعسار" والبدء في إعادة تنظيم المجموعة وإعادة هيكلتها، وذلك تحت إدارتها الخاصة، حيث أن الهدف هو الاستمرار المنظم للعمليات التجارية.

 

مشاريع عملاقة تحت إدراة الشركة 

 وتعد شركة سيجنا، هي مالكة لمبنى كرايسلر في نيويورك بالإضافة إلى العديد من المشاريع البارزة والمتاجر الكبرى في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا وسويسرا.

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أسباب الإفلاس 

 ويرجع السبب الرئيسي لإفلاس الشركة هو الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض في تاريخ اليورو الممتد على مدار 25 عاما، وانخفاض أسعار العقارات في ألمانيا، إضافة إلى العديد من العوامل الخارجية.

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أزمة في سوق العقارات الألماني

 ويشهد سوق العقارات الألماني، أزمة عقارية بعد أن أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وتكاليف البناء إلى إجبار بعض المطورين على الإفلاس وتجميد الصفقات والبناء، وبسبب انخفاض أسعار الفائدة، تم تحويل المليارات إلى العقارات، التي كان ينظر إليها على أنها مستقرة وآمنة.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ق أوضحت  أن اقتصاد منطقة اليورو شهد ركودا في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المرجح أن يظل ضعيفا لبقية العام، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثالث.

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