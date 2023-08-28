غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 18 آخرين قبالة سواحل اليونان

ذكر خفر السواحل اليوناني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن ٤ مهاجرين غرقوا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، وذلك أثناء محاولتهم عبور البحر من تركيا المجاورة وأضاف أنه أنقذ 18 آخرين.



حوادث الغرق جراء الهجرة غير الشرعية





وتجدر الإشارة إلى أن بيانات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت أن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفا وصلوا عن طريق البحر، حسبما نقلت رويترز.



وغرق المئات في المياه الدولية قبالة اليونان في شهر يونيو، بعدما انقلبت سفينة صيد كانوا على متنها كانت متجهة إلي إيطاليا وانطلقت من ليبيا



والأسبوع الماضي قالت السلطات اليونانية، إنها أنقذت ما يقرب من 60 مهاجرا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين.







وأكد خفر السواحل إن السلطات اليونانية أنقذت، ما يقرب من 60 مهاجرا في قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة في حادثين منفصلين، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.



Advertisements



خفر السواحل اليوناني





في الأسابيع الأخيرة، شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الوافدين، معظمهم في قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار قدمها المهربون.







وقال بيان لخفر السواحل إن زورقا خفر السواحل عثر على 41 شخصا في ساعة مبكرة من صباح السبت على زورق قابل للنفخ عائم قبالة جزيرة ليسبوس. تم إجلاء الجميع بأمان ونقلهم إلى مركز استقبال في الجزيرة.







وعقب مطاردة في وقت سابق، أوقف زورق دورية لخفر السواحل زورقا آخر يحمل 17 شخصا بالقرب من جزر أركي بشرق بحر إيجه. ونقل المهاجرون إلى جزيرة بطمس، فيما تم القبض على أحدهم للاشتباه في انتمائه إلى عصابة تهريب.



ألقى المسؤولون اليونانيون باللوم في زيادة عدد الوافدين إلى حد كبير على الصراعات في إفريقيا التي تضيف ضغوطًا على طرق التهريب الرئيسية إلى أوروبا، وكذلك على صناعة السوق السوداء المزدهرة في تركيا التي تنتج قوارب مطاطية منخفضة الجودة. وقد ساهمت ظروف الإبحار الأفضل في الصيف أيضًا في ارتفاع الأعداد.







تقول الحكومة اليونانية إنها لم تغير سياستها الخاصة باعتراض القوارب في البحر مما قلل بشكل كبير من وصول المهاجرين في السنوات الأخيرة.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ