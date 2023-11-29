المشاركون في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط يعربون عن تقديرهم لدور مصر وقطر في الوصول لهدنة غزة

أعرب المشاركون في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد الإثنين في مدينة برشلونة الإسبانية في بيان مشترك صدر اليوم عن تقديرهم لدور مصر وقطر وأمريكا للوصول إلى هدنة إنسانية فى الأراضى الفلسطينية، كما عبروا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة مطالبين لتمديد الهدنة للوصول إلى ووقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأدان المشاركون الأعمال العدائية المتزايدة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، ودعوا إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

و كان البيان المشترك الصادر عن الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وهي الأردن والاتحاد الأوروبي، ممثلًا بوزير الخارجية أيمن الصفدي والممثل السامي جوزيب بوريل قد صدر اليوم، بعد عقد المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الاثنين الماضي في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وذكر البيان أن الرؤساء المشاركون للاتحاد من أجل المتوسط اتفقوا على الإعراب عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وشددوا على الحاجة الملحة لإيصال إمدادات إنسانية مستدامة وكافية إلى جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الوقود.

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ورحبوا بالهدنة الإنسانية المتفق عليها والإفراج عن المدنيين، وأعربوا عن تقديرهم لدور قطر ومصر والولايات المتحدة وغيرها.

كما تم التأكيد على ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وأدان المشاركون الأعمال العدائية المتزايدة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، ودعوا إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة، وزيادة عمليات الاعتقال دون توجيه تهم إليهم أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

كما شددوا على الحاجة الملحة والالتزام بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي من جانب الجميع وفي كل الأوقات، وأدانوا القتل العشوائي واستهداف المدنيين.

وأيضا أكد المشاركون رفضهم لأي تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وكذلك التهجير الداخلي للفلسطينيين داخل غزة.

وتم التأكيد على وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين الصحيين، وكذلك مرافق الأمم المتحدة والعاملين فيها، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وشدد المشاركون على الدور الذي لا غنى عنه للأونروا، وأكدوا مجددا على ضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بتفويض الأمم المتحدة.

وأكدوا مجددا المسؤولية الجماعية لتحقيق حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها.

وكذلك شدد المشاركون على الالتزام بالعمل معًا لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الحرية والكرامة للفلسطينيين والأمن المستدام للإسرائيليين والسلام الدائم والاستقرار للمنطقة بأكملها.

وأضاف البيان المشترك الصادر عن اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط انه تماشيًا مع بيانات المجلس الأوروبي يومي 26 و27 أكتوبر والقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في 11 نوفمبر، فقد أيدوا عقد مؤتمر سلام مع الأطراف في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق السلام العادل من خلال تنفيذ اتفاق السلام الشامل. حل الدولتين، مع حدود زمنية واضحة وآليات تنفيذ متفق عليها، مع وجود دولتين ذات سيادة وآمنة، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام واعتراف متبادل على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967.

كما تم التأكيد على الضرورة الملحة لوقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها، واحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية.

وأعربوا عن التزامهم بالبناء على جهود يوم السلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

واكد المشاركون انهم سيواصلون العمل معًا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار كأولوية قصوى فورية. وسيواصلون العمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان وجود آلية مستدامة لتوصيل الإمدادات الإنسانية دون انقطاع ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة واستئناف جميع الخدمات الأساسية هناك، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمدنيين الأبرياء المحتجزين والتعاون في التحضير لمؤتمر السلام.

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