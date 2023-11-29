الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يوافق على استحداث بعض المهن في مدارس التعليم الفني

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فيتو

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن استحداث بعض المهن بمدارس التعليم الفني وذلك نظرا للاحتياج إلي فتح مهن جديدة للتوسع في نظام التعليم والتدريب بمدارس التعليم الفني بالجيزة وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة. 

استحداث بعض المهن بمدارس التعليم الفني بمدارس الجيزة

وشملت موافقة محافظ الجيزة علي إضافة مهنة:

 - فني التجارة الحديثة بمدرسة الاهرام الثانوية التجارية للتأسيس العسكري التابعة لإدارة الهرم التعليمية والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي السادس التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية.

- مساعد فني إداري بمدرسة الجيزة الثانوية التجارية المشتركة للتأسيس العسكري التابعة لإدارة جنوب الجيزة  التعليمية.

وأشار محافظ الجيزة الى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج وتطوير المناهج وأساليب التدريس التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

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