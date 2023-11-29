مخلل ومحشي ومشوي، أبرز منتجات مهرجان الزيتون (فيديو وصور)

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النسخة الثانية من المهرجان المصرى للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار " الزيتون... عصر جديد " بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وممثلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى.

مهرجان الزيتون عصر جديد

واستعرض أحد العارضين منتجاته والذى شملت كافة أنواع العسل وعجين التمر بنكهات مختلفة وزيتون مخلل محشى ومشوي.

وأكد محافظ القاهرة أن المهرجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها.

وأشار إلى أن المهرجان يعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الزيتون، ودعم منظومة التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال، بهدف تنميته والنهوض به، كما يعد فرصة للعاملين في هذا المجال، للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة في هذا المجال.

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وشهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وحازم الأشمونى السكرتير العام، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة، ومدير مشروع ايادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وممثلين من مبادرة وزارة الشباب والرياضة " شباب يدير شباب".

ويشارك فى المهرجان الذي يستمر لمدة ٥ أيام حتى يوم الأحد القادم أكثر من ٥٠ عارضًا يمثلون المحافظات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون.

ويقام داخل المهرجان معرضًا للمنتجات التقليدية والحرف اليدوية والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية بمشاركة أكثر من ٢٠ عارضًا.

كما يتضمن المهرجان إقامة مؤتمر علمى يعد واحدًا من أهم المؤتمرات العلمية المتخصصة فى زراعات وتصنيع الزيتون وعصره بمشاركة علماء المراكز البحثية المتخصصة وهى مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ومركز بحوث الصحراء، بالإضافة بعض أساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

كما تقيم محافظة القاهرة ثلاث ورش تدريبية بالتعاون مديرية التضامن الاجتماعى والأسر المنتجة لتعليم الأسر بدء مشروع صغير من المنزل يعتمد على هذه الصناعة الأولى عن التدريب على إنتاج منتجات مبتكرة من الزيتون والاستفادة القصوى من منتجاته بالتعاون مع علماء مركز بحوث الصحراء، والثانية عن عصر الزيوت الغذائية بالتعاون مع قسم الزيوت والدهون بالمركز القومي للبحوث

والثالثة حول تصنيع زيتون المائدة بطرق علمية حديثة بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية.

كما يتضمن المهرجان إقامة "المنتدى العلمي لتحديات صناعة الزيتون في مصر" والذى يضم عدة ندوات ثقافية وتعليمية واقتصادية تتناول الإدارة المتكاملة لمزارع الزيتون، والتغيرات المناخية وتحديات إعادة التأهيل، وتكنولوجيا صناعة الزيتون.