الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الزيتون بالزمالك (صور)

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الزيتون بالزمالك، فيتو

 افتتح  اللواء  خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهرجان المصري للزيتون فى نسخته الثانية  تحت شعار " الزيتون.. عصر جديد" بحديقة الحرية بالزمالك.

ويشارك  فى المهرجان عارضون من محافظات مختلفة بسلع متعددة أبرزها زيت الزيتون البكر والأعشاب الطبيعية والصابون والشاي.

مهرجان الزيتون عصر جديد

وأكد أحد المعارضين أنه جاء من محافظة مطروح للمشاركة فى المهرجان وعرض منتجاته موجها الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرعايته للمهرجان.

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وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن، افتتحوا مهرجان الجيزة للتمور الأسبوع الماضى بنادى الزراعيين بالدقى. 

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 واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف  والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عددا من المحافظات والدول العربية، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية  بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلي رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد والجيزة  بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

 وأشار وزير التنمية المحلية  إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

 كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر للسادة محافظي الجيزة ومطروح على استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم، كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب  .

 كما أشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بمنصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية، مشيرا الي مشاركة منصة أيادي مصر بحوالي ١٥ عارضًا من محافظة الجيزة في مهرجان التمور عبر منتجات متميزة.

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