الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أسعار زيت الزيتون بمهرجان الزمالك ( فيديو وصور)

مهرجان الزيتون، فيتو
مهرجان الزيتون، فيتو

 افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهرجان المصري للزيتون فى نسخته الثانية  تحت شعار " الزيتون.. عصر جديد" بحديقة الحرية بالزمالك.

 

أسعار زيت الزيتون بمهرجان الزيتون

 ويشارك فى المهرجان عارضون من محافظات مختلفة بسلع مختلفة أبرزها زيت الزيتون البكر والأعشاب الطبيعية والصابون والشاى بأسعار مخفضة وجاءت الأسعار كالاتى:

  • ربع كيلو زيت جوز الهند ب 100 جنيه.
  • تركيبة مختلفة من الزيوت لوقف تساقط الشعر بـ 125 جنيها.
  • سعر صابونة الفحم ب50 جنيها.
  • سعر صابونة الغار ب35 جنيها.
  • سعر صابونة زيت الزيتون ب35 جنيها.
  • سعر صابونة حبة البركة بـ40 جنيها.
  • سعر صابونة جوز الهند ب60 جنيها.
  • سعر لتر زيت الزيتون الاكسترا فريجين ب360 جنيها.
  • نصف لتر زيت الزيتون بـ190 جنيها.

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مهرجان الزيتون عصر جديد

 وأكد أحد المعارضين أنه جاء من محافظة مطروح للمشاركة فى المهرجان وعرض منتجاته موجها الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرعايته للمهرجان. 

المهرجان المصري للزيتون

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