الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المشدد 15 سنة لسائق بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد  15 سنة لسائق، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتعاطيه للمخدر أثناء القيادة، وتسبب ذلك في حادث سير حيث اصطدم بسيارة أخري كان يستقلها المجني عليه، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص بينهم طفلتين، وإصابة 4 أخرين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

Advertisements

صحة القليوبية تنظم قافلة للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية

صحة القليوبية توقع الكشف المجاني علي ١٢١٣ مواطنا خلال قافلة طبية بالعبور

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15846 جنح مركز الخانكة لسنة 2022، والمقيدة برقم 2857 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ع"، 26 سنة، سائق، مقيم شارع الأمل مدينة السلام دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 25 / 7 / 2022، أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر - محل الوصف السابق - وترتب على ذلك وفاة المجنى عليهم - محل الوصف التالي - وإصابة المجنى عليهم - محل الوصف الرابع على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليهن كلًا من إيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وإيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وسمر عبد المنعم رمضان خليل، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك حال كونه متعاطيًا لجوهرًا مخدرًا (محل الوصف الأول)، فاصطدم بالمجني عليهن محدثا بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق التي أودت بحياتهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحدث عمدًا إصابة المجنى عليهم كلًا من "عمر طارق محمد محروس، وزينب هاني إبراهيم متولي، وندى هاني إبراهيم متولي، وسماح محمد أحمد محمد"، وذلك بأن قام بالاصطدام بهم بالسيارة قيادته حال استقلالهم السيارة الرقيمة (ف ه ق 643) محدثًا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صحة القليوبية قضت محكمة جنايات بنها مركز الخانكة مركز شرطة الخانكة

مواد متعلقة

صحة القليوبية تنظم قافلة للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن بهتيم إسكو بتكلفة 8.5 مليون جنيه

محافظ القليوبية يشهد استلام دفعة من مستلزمات الكاوتش والبطاريات

بتكلفة 6 ملايين جنيه، رياضة القليوبية تطرح أعمال الاستثماري بمركز شباب قلما

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

بن غفير مهددا نتنياهو: وقف الحرب يعني تفكيك الحكومة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية