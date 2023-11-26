وزير الرياضة يشارك في احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاحتفالية الخاصة بعيد الطفولة والتى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة الثقافة ووزير التربية والتعليم ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره وامتنانه للجهود التى بذلها المجلس القومي للطفولة والامومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنظيم تلك الاحتفالية والتي تأتي تحت شعار "حلمنا حقنا.. صوت الطفل".

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وزير الشباب والرياضة يشارك فى احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا، فيتو

كما تقدم أشرف صبحي بالتهنئة إلى النشء بمناسبة الاحتفال بـ عيد الطفولة والذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام والذي انطلقت أول احتفالية به منذ 1954، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تقليدا عالميا يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة وتعزيز الترابط بين مختلف المجتمعات لتحقيق أعلى معدل من التمكين الشامل لأطفالنا.

وزير الشباب والرياضة يشارك فى احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا، فيتو

وتابع أشرف صبحي: “في وزارة الشباب والرياضة نجحنا في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية الطلائع والنشء، من خلال تطوير وإنشاء مراكز الشباب والمدن الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، كما طورنا العديد من المدارس والأكاديميات الرياضية للأطفال فى مختلف الألعاب وقمنا بتنظيم العديد من البطولات والمسابقات الرياضية لهم”.

وزير الشباب والرياضة يشارك فى احتفالية عيد الطفولة تحت شعار حلمنا حقنا، فيتو

وأكمل وزير الشباب حديثه عملنا على تنمية المهارات الحياتية للنشء من خلال تنظيم وتنفيذ العديد من البرامج ومنها برامج التأهيل والتدريب وبرامج التطوع وبرامج الوعي الصحي، كما ركزنا على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الى تعزز روح التعاون مثل الأنشطة التطوعية والرحلات والمعسكرات، كما بلغ عدد البرامج والأنشطة للنشء خلال الخمس سنوات الماضية 234 برنامج قومي والتى بلغ عدد الأطفال المستفيدين فى تلك البرامج الى ما يقرب من 6 ملايين طفل.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كرم جابر لاعب المنتخبنا القومي للمصارعة، والذي عاد مرة أخرى لممارسة اللعبة بعد ابتعاده عنه منذ 7 سنوات على أمل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه التام للبطل الأولمبي كرم جابر ودعمه التام ايضا لجميع لاعبي المنتخاب القومية فى جميع الألعاب.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس، فيتو

واستمع وزير الشباب والرياضة من مدرب اللاعب كرم جابر لبرنامج الاعداد الذي يخوضه اللاعب حاليا فى مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس، فيتو

وتوجه كرم جابر بالشكر الى وزير الشباب والرياضة على حرصه على دعمه قبل خوض المنافسات المؤهلة للاولمبياد القادم والتى تمثل دفعة معنوية قوية مع وعده للوزير والجماهير المصرية على قدرته على التأهل للاولمبياد وتحقيق ميدالية لمصر بباريس 2024.

جدير بالذكر ان لاعبنا الأولمبي كرم جابر قد اتفق مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول وتحقيقه الميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

من ناحية أخرى، شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاعلان عن تفاصيل أخذ أولى العينات الخاصة بمشروع الچينوم الرياضي بمرحلته الأولى والذي تم الاعلان عنه اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وبحضور العديد من رؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية ولفيف من خبراء الطب الرياضي وبحضور ابطالنا من الرياضيين ( سارة سمير - سيف عيسي - كيشو - مهند شعبان ).