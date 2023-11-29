وقف إطلاق النار والإفراج عن العسكريين.. سيناريوهات تمديد الهدنة مرة ثالثة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

يتواصل النقاش حول تمديد ثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، ليشمل تبادل مزيد من الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقف دائم لإطلاق النار

وفي اليوم الخامس للهدنة المؤقتة التي لعبت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية على تثبيتها، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرًا فلسطينيًا (من النساء والأطفال) من سجونها مقابل تسليم حماس 10 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

صفقات تبادل

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: "إن تمديد الهدنة أيامًا إضافية احتمال وارد، وعملية التفاوض تسير باتجاهين: الأول إنساني يشمل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، والثاني سياسي يتعلق بكيفية إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وبالتالي فتح الباب لمعالجة ذيول كل ما جرى وإبرام صفقة تبادل تشمل كل الأسرى".

Advertisements

إلا أنه أوضح في المقابل "أنه حتى اللحظة أي من هذين المسارين للمفاوضات لم ينضج بعد".

مصير جنود الاحتلال الأسرى

أما في ما يتعلق بإطلاق سراح عسكريين إسرائيليين، فاعتبر حمدان أنه من المُبكر بل من الصعب الحديث الآن عن مفاوضات الجنود العسكريين في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي".

لكنه ألمح إلى شرط قد يفتح المجال أمام مناقشة الموضوع ألا وهو وقف الحرب، إذ حينها تُصبح الفرصة سانحة وملائمة للحديث عن إطلاق الجنود وفق تعبيره.

علمًا أن الاحتلال إسرائيلي أكدت مرارًا أنه لن يوقف حربه على القطاع حتى “سحق حماس” - بحسب تعبيره -، مشددا على استحالة العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر فيما يتعلق بحكم غزة.

شروط مختلفة لاتمام الهدنة الثالثة

كما أكد حمدان أن شروط وقواعد صفقة تبادل جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسرى ستكون مختلفة تمامًا عن شروط وقواعد المفاوضات والهدنة الحالية".

وشدد على أن لدى حماس عددا من الجنود الإسرائيليين، لكنها تتحفظ طبعًا عن تحديده، لأن هذا جزء من المفاوضات.

وأوضح القيادي في حماس الذي غالبًا ما يتحدّث في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الحركة في لبنان وتشرح فيها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومسار الهدنة وتبادل الأسرى، أن لا معلومات لديه بشأن ما تردد منذ أيام نقلًا عن مصادر غربية أن قطر التي تتولى مفاوضات تبادل الأسرى، طالبت بتعهد من كيان الاحتالال كيان الاحتلال بعدم استهداف الموساد قادة الحركة كشرط أساسي لرعايتها المفاوضات وإنجاحها".

الاحتلال يرفض بعض الشروط

وفي ما يتعلق بدفعات التبادل السابقة بين الجانبين، لفت إلى "أن الحركة سلّمت في الأيام الأربعة الأخيرة 50 أسيرًا إسرائيليًا مقابل استرداد 150 فلسطينيًا من نساء وأطفال".

وأضاف "عرضنا في بداية المفاوضات إطلاق سراح كبار السن مقابل إطلاق كبار السن من الأسرى الفلسطينيين، لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذا العرض، لذلك اقتصرت عملية التبادل على النساء والأطفال".

ارتفاع عدد الأسرى



كما أوضح "أن اتفاق تمديد الهدنة الأخير شمل تسليمنا 60 فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 20 إسرائيليًا"، مضيفا أن "هذه الأرقام مرشّحة للارتفاع من قبل الطرفين حتى انتهاء الهدنة مساء اليوم الأربعاء".