أخبار الأهلى، الفريق يطير إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج افريكانز وكهربا يقود التشكيل المتوقع

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الأهلى يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة يانج أفريكانز

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء وذلك بعد التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلى يطير إلى تنزانيا غدا لخوض مباراة يانج أفريكانز

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا عصر غد الخميس وذلك استعدادا لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا ؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

بيبو وعدلى يطيران إلى تنزانيا

ويسافر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلى المدير الاداري الى تنزانيا اليوم الأربعاء وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كواليس جلسة كولر مع لاعبى الأهلى بعد التعادل مع سموحة

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبى الفريق عقب التعادل مع فريق سموحة السكندرى بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وعلمت فيتو أن كولر طلب من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري الممتاز والتركيز في مباراة يانج افريكانز التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الرابعة وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي في دور المجموعات الذي صعد فيها الفريق إلى الدور ربع النهائي بصعوبة بالغة.

موعد مباراة الأهلي ويانج إفريكانز والقناة الناقلة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق يانج إفريكانز التنزاني في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ويانج إفريكانز التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

وتذاع مباراة الأهلى ويانج إفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلى امام يانج افريكانز

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة يانج افريكانز التنزاني بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.