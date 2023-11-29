الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك في
الأهلي والزمالك في كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مواجهة قوية يوم 9 ديسمبر المقبل أمام الزمالك الذي يقوده فنيا أحمد رمضان هتلر، في مباراة كأس السوبر للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة.

ويشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

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تأهل 8 فرق للمرحلة الثانية من دوري المحترفين

وتأهلت 8 فريق للمشاركة في المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد، المقرر انطلاقها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير المقبل بالقاهرة.

وتأهلت الفرق التالية للمنافسة في المرحلة الثانية:

الأهلي- 7 نقاط
الزمالك – 5 نقاط
البنك الأهلي – 5 نقاط
طلائع الجيش – 3 نقاط
سبورتنج – 3 نقاط
هليوبوليس – 3 نقاط
سموحة – نقطة واحدة
الجزيرة – نقطة واحدة 

وتتأهل الفرق إلى المرحلة الثانية بالنقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، ويعد النادي الأهلي هو الفريق الوحيد المتأهل بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته.

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، فوزا هاما على الزمالك بنتيجة (25-24)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء في ختام منافسات الدور الأول من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/ 2024.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك أمس الثلاثاء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (13-11).

جدول بطولة كأس الأمم الأفريقية لـ كرة اليد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، عن جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل في القاهرة.

وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:

 

 

 

 

وجاءت مباريات منتخب مصر كالتالي:

الأربعاء 17 يناير:

مصر × غينيا - 8 مساء

الجمعة 19 يناير:

مصر × الكونغو - 6 مساء

الأحد 21 يناير:

مصر × الكاميرون - 6 مساء

تعديل موعد البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، تعديلا جديدا في موعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في القاهرة يناير المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب رسمي: إن الموعد الجديد لإقامة منافسات البطولة سيكون خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل، بدلا من انطلاقها يوم 19.

 

خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، فيتو

 

 

مصر تواجه غينيا في افتتاح أمم إفريقيا لليد

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا والكاميرون وكونغو برازفيل. 

ومن المقرر أن تجمع مباراة الافتتاح منتخبي مصر وغينيا، وتقام يوم 17 يناير المقبل على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وشهدت القرعة حضور البنيني منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مشاركة 16 منتخبا في منافسات البطولة.

كأس البطولة، فيتو

 

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 لكرة اليد 

المجموعة الأولي: الرأس الأخضر - الكونغو - زامبيا - رواندا 

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون -  كونغو برازفيل 

المجموعة الثالثة: المغرب -  الجزائر - الجابون - ليبيا 

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا -  كينيا 

قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كل من:

تونس - المغرب - كاب فيردي - الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا - الجابون - نيجيريا - الكاميرون - زامبيا - الكونغو برازفيل - كينيا - ليبيا - رواندا - مصر.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، على أن تقام مباريات مجموعة مصر على صالة رقم 1.

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