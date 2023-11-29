هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعي "زينيب"، إن زوجها يعمل فى مكان يقدم مشروبات ساخنة وأيضا خمور، لكنه هو يعمل فى المشروبات غير المحرمة فما حكم ذلك؟.

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمور

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال وليست خمور، ويمكن أن يعمل الشخص فى مكان فيه خمور، لكن هو يعمل على تقديم مشروبات ساخنة حلال فقط، فمن يطلب الخمور ومن يقدمها آثم ولا يجوز العمل فى تقديم الخمور".

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وأضاف: " لما أقدم مشروب ساخن لشخص مصاب باحتقان هل أخذ ثواب علي هذا؟.. لا فهذا عمل لا يأخذ عليه ثواب، ومن يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير، فنحن الآن فى عصر حد الحلال والحرام، وبالتالى كل شخص مسئول عما يفعله".

أمين الفتوى: يجوز عمل المسلم فى بناء الكنائس



وفي سياق متصل أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعي "أماني"، حول أن زوجها يعمل نجار مسلح ولديه عمل فى بناء كنيسة، فما حكم عمل المسلم فى بناء دور العبادة للمسيحين؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "يجوز ولا أى حرج فى هذا، فهذه دور عبادة لله، وليس حراما، فقانون دور العبادة الموحد صدر فى 2015، وهذا يجيز لأهل الكتاب بناء دور العبادة الخاص بهم من الكنائس".

وتابع: "من قال له إنه لا يجوز العمل فى بناء الكنائس مخطيء، فهذا عمل لا يخالف شرع الله ولا القانون، فالدولة تسمح ببناء المسجد وبالتالى نبينى المسجد، فى البناء فى دور العبادة تعمير فى الأرض ولا حرمة فيه".

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